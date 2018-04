"¿Qué son mis hijos para vos?", le preguntó la conductora al escuchar sus tiernas palabras. Él no dudó: "Hoy representan el día a día mío. Son contención y alegría. Muchas veces me cuesta tener paciencia y nadie me preparó para pasar a ser padre… No padre, pero jugar a ser padre o tratar de hacer lo mejor posible, de cero a tres. Trato de hacerlo desde el mejor lugar posible y desde el espacio que me toca siempre respetando al padre y a la madre".