"El nombre fue un poco un chiste. Asesorándome, Roberto Costa me preguntó cómo se va a llamar la banda, le dije el nombre de los cuatro, y me dijo: 'De ninguna manera, tiene que llevar tu nombre'. Y nos pusimos a jugar. Me preguntaba cómo eran los músicos y le dije 'Son mágicos', y me dijo 'Bueno, pongámosle Los Mágicos 3, en inglés suena mejor, acocopemos, metámosle el número 3′. Fue todo un poco una chanza, una joda", resumió.