Lo que se discute por estos días en el Congreso es, efectivamente, un tema vinculado con la vida. Mientras quienes se oponen a la despenalización y legalización del aborto centran su argumento en el momento en que comienza la vida -un tema sobre el que no hay acuerdo entre expertos de diversas disciplinas- aquellos que estamos a favor lo hacemos porque pensamos en las vidas de mujeres que se arriesgan, que se arruinan y que se pierden cada año en prácticas que, no por prohibidas, no existen. Ya terminó el tiempo de la hipocresía: los abortos se hacen desde siempre y se van a seguir haciendo y las mujeres van a seguir poniendo en juego sus cuerpos y sus vidas en el mejor de los casos, en las manos de profesionales que se arriesgan para asistirlas, y en el peor, en las de sujetos inescrupulosos que lucran con su desesperación.