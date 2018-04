—Es más que válida como herramienta. Extorsiva, bajo ningún punto de vista. En todo caso se puede discutir si alguien muestra un mensaje sin autorización, pero yo soy súper cuidadosa con eso. Si alguna vez puse un audio sin autorización fue porque al final del audio me decían "No lo pongas al aire", y no me di cuenta. Tuve errores y pedí perdón. Recuerdo una vez con Gladys la Bomba Tucumana, pero por suerte no se lo tomó a mal. A partir de esa experiencia reafirmo esto de pedir autorización bien clara antes de poner al aire. De hecho he tenido algún mini cruce con Rial las veces que me pidió que pusiera algo al aire para lo cual no tenía autorización, y no lo puse. Trato a todos por igual: sea la estrella más importante o alguien recién llegado, nunca saco al aire nada que no está autorizado.