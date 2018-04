Previamente, Claudia Villafañe dijo a Infama recargado que está "súper feliz" por la fiesta y reveló, sobre la ausencia de su ex marido: "No teníamos data, ni la propia Dalma. No lo supimos hasta último momento. Le fue a comprar el traje a su papá: él le había dicho que venía. Pero por sus compromisos no pudo".