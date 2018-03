Asimismo, dio detalles de cómo conoció a Dilek, su actual pareja: "Nos conocíamos porque íbamos al mismo colegio. Pero como era más chica, no le daba mucha bola. Después me di cuenta de que teníamos bastantes gustos en común y nos empezamos a hacer amigas en el colegio. Teníamos el mismo grupo. Cuando egresamos, me puse de novia con un chico, corté y ya no me acuerdo cómo empezó la relación con ella. Si sé que fue en una fiesta. Ahí estuvimos juntas y empezó todo".