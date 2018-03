Luego de cerrarse la camisa, Zaira habló del blooper: "Viste cuando dicen: 'El show debe continuar'. Yo no podía, cómo se nota que no soy artista, no lo llevo en la sangre". Luego, hizo un mea culpa: "Antes de salir, me desabroché (la camisa) porque estaba muy cerrado esto".