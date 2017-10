Jimena Barón y su relación con Del Potro: "Él es romántico y yo soy guarra, le hago barbaridades, ¡lo acoso!"

La reconstrucción amorosa, las redes sociales y la maternidad, en una charla relajada que la cantante le concedió a Teleshow. Además, anticipa cómo será su show en La trastienda, y enfrenta las críticas: "No me dolería que no guste mi música. Me duele el querer repartir caca"