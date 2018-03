"Mi viejo es como súper libre con eso. Es como que me ha tirado algunas máximas en la vida, en general. A veces mira, a veces no mira, no me dice mucho, porque realmente quiere que yo lo haga a mi manera y que vaya haciendo mi camino y aprenda sola. Lo que pasa que una se encuentra mucho en los padres, y está bueno que en el momento de crear lo haga como le sale de adentro, del corazón, y en eso uno también se encuentra con los padres. Pero si mi papá me estuviera viendo todo el tiempo y me estuviera diciendo cosas quizás no sería tan genuina", confesó, consultada sobre si el humorista le daba consejos a la hora de la actuación.