Viviana Canosa dio más detalles de su separación: "Firmar un divorcio es muy duro"

Finalmente decidió confirmar la ruptura de su matrimonio con Alejandro Borensztein (59). En su relato dio detalles de los motivos: “Cuando tengo la sensación de que doy todo y del otro lado no tengo la misma respuesta, me desilusiono”- y agregó "soy una chica divertida que no le cierra las puertas a un nuevo amor".