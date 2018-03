"Hice un duelo largo y ya no me entra una bala ahora. Lo único que me importa es mi hija Martina. Por eso, las decisiones se toman por los hijos también", le dijo a Patricia, su ex productora, que había ido a buscarla al estudio de Radio Belgrano, para decirle que en la puerta había un móvil de Involucrados esperándola.