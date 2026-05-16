México

Calor extremo en México: se han registrado más de 330 muertes asociadas a altas temperaturas

Las organizaciones climáticas coinciden en que este tipo de eventos pueden prevenirse si se toman las medidas necesarias

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Ilustración del Zócalo de la Ciudad de México con edificios históricos, bajo un sol intenso y cielo rojo. Personas sudan, usan abanicos, sombrillas y están sentadas.
La ilustración retrata a personas sufriendo la intensa ola de calor en el Zócalo de la Ciudad de México, buscando alivio bajo un sol abrasador y un cielo rojizo que evoca la emergencia climática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a altas temperaturas representa la mayor amenaza meteorológica para la salud humana en el país y a nivel global.

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente medio millón de personas fallecen anualmente en todo el planeta debido a este fenómeno.

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En México, la situación se ha vuelto un tema de relevancia durante los últimos años. El subgerente de Climatología y Servicios Climáticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que en 2025, las autoridades sanitarias contabilizaron 83 muertes vinculadas al exceso de calor en diversas regiones del país.

Mientras que el año anterior, 2024, fue señalado como el más caluroso tanto en el país como en el resto del mundo. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que durante ese periodo se registraron más de 330 decesos asociados a episodios de altas temperaturas.

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Las organizaciones climáticas coinciden en que este tipo de eventos pueden prevenirse si se toman las medidas necesarias, reduciendo sus consecuencias en el ecosistema y la humanidad.

Infografía sobre el calor extremo en México. Muestra un mapa del país sobre tierra seca agrietada, un sol, números de muertes, y íconos de problemas energéticos y fuegos.
Las altas temperaturas provocan 500,000 muertes anuales en el mundo y más de 330 en México en 2024, generando incendios récord y presión eléctrica, lo que exige una coordinación interinstitucional urgente para la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colaboración institucional ante el calor extremo y sus impactos

Durante la charla “Las Ciencias de la Tierra desde el Servicio Meteorológico Nacional” en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (ENCiT) de la UNAM, el especialista Alejandro Jair García Jiménez subrayó la necesidad de establecer sistemas de alerta temprana.

Esta iniciativa busca la notificación oportuna a la ciudadanía y a los sectores clave del país puede marcar la diferencia en la prevención de daños graves.

Uno de los efectos inmediatos de las temperaturas elevadas es el incremento en la demanda de servicios eléctricos. La Secretaría de Energía enfrentó retos importantes para garantizar el suministro de electricidad durante 2024, debido a la utilización intensificada de aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración.

Esta situación generó una presión considerable sobre la infraestructura energética nacional, lo que evidenció la necesidad de estrategias adaptativas y de cooperación entre dependencias, de acuerdo con el especialista.

El SMN proporciona datos satelitales que permiten identificar puntos de calor inusuales en la superficie terrestre, información que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) utiliza para movilizar recursos y atender posibles siniestros.

Hace dos años, México se enfrentó al periodo con mayor extensión de terreno afectado por incendios. Mientras que durante 2023 se superó por primera vez el millón de hectáreas quemadas y anticipó que en 2026 las cifras podrían mantenerse en niveles semejantes.

El aumento de las temperaturas y sus consecuencias directas sobre la salud, la energía y los ecosistemas ponen sobre la mesa la urgencia de implementar medidas para prevenir este fenómeno.

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