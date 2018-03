La última entrevista que el actor dio a un medio había sido justamente con Susana. Allí había contado cuál fue su reacción al enterarse de que te tenía cáncer: "Cuando me lo contaron dije 'Permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?'. Me confundí entre la quimio, el tumor…".