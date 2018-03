—Me siento muy querido y estoy muy agradecido. Yo nací para querer y para que me quieran. Pero a veces no todos tienen la fortuna de poder conseguirlo y presumir de ello. Tampoco aspiro a ser querido por todo el mundo; pienso que en esta vida unos nos quieren y otros no tanto, depende de quién seamos para cada uno y depende también de lo que esperen de nosotros. Me siento muy orgulloso y muy feliz de poder despertar afecto. Pero las personas somos complicadas y cada quien tiene que arrastrar lo suyo y mirarse constantemente, no en el espejo de los halagos, sino en lo que es la cotidianeidad de las cosas, porque si no uno acaba con su vida como un panqueque.