¿Cuál es la clave de su éxito? "Aunque pueda sonar a falsa modestia, todavía no lo puedo desentrañar, no me parece que tenga un talento que me distinga de los que se recibieron conmigo en TEA. Posiblemente sea un plus de Conurbano, y venir de una época de leer cinco mil libros. Los de mi generación leímos mucho y tenemos un castellano aceptable… A mí me sorprende estar hace trece años en 'Bendita', siempre pienso que es la última semana. Si te comés que sos el conductor exitoso, perdiste. Hay gente a la que se la come el personaje y después es inaguantable.", contestó.