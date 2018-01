"Lo amo a Muscari, pero no volvería con él. No por Jose, pero la verdad que todos los años que estuve siempre fui con gente que no sabía bailar, yo era la bailarina en realidad, entonces me gustaría en alguna oportunidad hacerlo con un bailarín", explicó Marzol, quien luego de vivir su romance a la distancia con Marcos Baldovino, aprovecha que él es oriundo de Córdoba para probar la convivencia durante estos meses.