En una nota con la revista Gente, contó: "Estoy muy feliz con este presente y con estar rodeada de actores gigantes. Arranqué con todo hace siete años y disfruté de cada oportunidad. Lógico, me capacité estudiando no solo teatro, sino también técnica vocal e historia del arte, complementado con comedia musical, jazz coreográfico, seminarios de actuación y hasta acrobacia… Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte".