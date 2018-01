"Por supuesto que vamos a hablar del tema del día y de las repercusiones por los dichos de Cacho Castaña en el programa de ayer. Sus desafortunadas declaraciones y todo lo que ha pasado en la televisión argentina y las redes sociales. Estas frases ya no tienen lugar en la televisión, no tienen lugar en los medios y el que no lo entiende se va a quedar afuera", dijo Iúdica al inicio del programa.