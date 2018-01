La revelación de Evangelina Salazar sobre la elección sexual de su hijo Martín Ortega: “Fue muy fuerte para nosotros”

En ese sentido, contó cómo se enteró: "Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. Él se analizó mucho tiempo pero el psicólogo no me comentaba nada. A los 20 años ya me empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí. Hasta que un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia".