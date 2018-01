"Quiero verme al natural, nada de maquillaje", pidió Mica en la producción para Bailar se puede. Con esa simpleza y simpatía, la ex participante del Bailando 2017 puso toda su fuerza y energía cautivadora en la coreo. El resultado no pudo ser mejor, con un solo ensayo previo, la coreo resultó perfecta. ¿Te animás a hacerla vos? No importa cuántas veces tengas que ver el video, lo importantes es que la aprendas e incorpores los pasos.