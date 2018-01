"Un día agarré un bolígrafo de la mesa de mi casa y dibujé un caracol, algo rápido, para ver si me salía. Como me gustó, dibujé a Hugh Jackman, el actor que hace de Wolverine. Me llevó un mes más o menos. Después mi viejo me preguntó '¿te animás a hacer a Clint Eastwood?' Así arranqué", explica Ganuza a Teleshow.