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Vacaciones de mitad de año: experto recomienda limitar pantallas y priorizar el juego al aire libre

Las jornadas laborales de los padres y cuidadores convierten a los dispositivos en una solución temporal de entretenimiento para los niños, lo que puede generar consecuencias negativas para su desarrollo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El receso escolar exige equilibrar descanso, entretenimiento y hábitos saludables, lejos de las pantallas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reducir las pantallas, sostener el juego y asegurar una hora diaria de actividad física podría favorecer el desarrollo infantil durante las vacaciones de mitad de año, según la Organización Mundial de la Salud y la explicación de Christian Giovanni Prieto Nietto, administrador de Recreación de Compensar. La recomendación cobró relevancia en el receso escolar de mitad de año porque el uso excesivo de tecnología en la infancia se asocia a efectos físicos, socioemocionales y cognitivos.

La OMS indicó que niños y adolescentes deben realizar al menos una hora diaria de movimiento y disminuir el tiempo frente a las pantallas, pues en vacaciones es indispensable el equilibrio entre descanso, entretenimiento y hábitos saludables.

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El uso excesivo de tecnología genera posibles efectos como: fatiga visual, sedentarismo y problemas posturales, además de menos oportunidades de interacción, más dificultades para regular emociones y menor tolerancia a la frustración en lo socioemocional.

Incluso, los expertos consideran que se podrían generar alteraciones en la atención, la concentración y la participación en experiencias de aprendizaje en lo cognitivo.

Ilustración de juguetes clásicos (tren, oso, pelota, bloques) con expresiones tristes mirando a una silueta infantil absorta en una tableta encendida.
El uso excesivo de tecnología en la infancia se asocia con efectos físicos, socioemocionales y cognitivos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Prieto Nietto explicó que celulares, tabletas, videojuegos y televisión ofrecen estímulos inmediatos que muchas veces desplazan actividades físicas, recreativas y al aire libre. También señaló que las jornadas laborales de muchos adultos pueden convertir a los dispositivos en una solución temporal de entretenimiento.

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Ante este panorama, el especialista aseguró que es indispensable asegurarse de que sus hijos disfruten de la temporada y no solo se entreguen a las pantallas: “Las vacaciones no deben ser sinónimo de inactividad. La recreación es vital porque el juego es la herramienta natural con la que los niños exploran el mundo”.

En ese orden de ideas, promover espacios presenciales o talleres durante el receso podría ayudar a equilibrar el tiempo digital con experiencias de interacción social y desarrollo de hábitos saludables. Esa organización del tiempo libre apuntó a que las vacaciones no queden reducidas al consumo pasivo de contenidos.

Menos exposición a pantallas y más actividades compartidas podría traducirse, según lo expuesto, en más movimiento, más contacto con otros niños y más ocasiones de aprendizaje fuera del aula, puesto que los dispositivos concentran tiempo y atención que podrían destinarse a juego, recreación y salidas al aire libre, consideradas más beneficiosas para los menores de edad.

Un niño pequeño sentado en el suelo con juguetes, conversa con un adulto que le lee un libro. Al fondo, televisor y tableta apagados en un mueble.
Se recomienda a los familiares priorizar el diálogo, juegos, lecturas y las salidas al aire libre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre las recomendaciones de los expertos, se encuentra la necesidad de establecer acuerdos y horarios para regular la tecnología. La propuesta para estas vacaciones consiste en definir momentos específicos para el uso de pantallas y orientar ese tiempo hacia fines de aprendizaje y desarrollo.

También se sugirió reemplazar parte de la conexión digital por conexión real dentro de la agenda familiar. El objetivo fue priorizar el diálogo, los juegos y las salidas al aire libre como parte de la rutina de vacaciones.

Y es que leer y hacer manualidades podría estimular la creatividad y reforzar la autonomía infantil para ocupar el tiempo libre con propuestas activas y no centradas en pantallas.

Además, los padres pueden buscar expertos mediante programas estructurados, con el fin de que el receso escolar se convierta en aprendizaje activo y diversión con acompañamiento organizado.

Un grupo de seis niños y una maestra sonríen jugando a los piratas con un barco de cartón. Los niños llevan bandanas y algunos parches de ojo en un jardín soleado.
Los juegos al aire libre fortalecen la imaginación y habilidades de relacionamiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las vacaciones también fortalecen habilidades sociales

El contenido señaló que el juego y la interacción con otros niños favorecen competencias sociales, emocionales y cognitivas que se sostienen más allá del calendario escolar. Bajo ese enfoque, las vacaciones se consideran una oportunidad para desarrollar intereses que durante las clases suelen quedar en segundo plano, como hobbies físicos (natación, ciclismo, baile), creativos (pintura, tocar instrumentos) e intelectuales (libros, rompecabezas).

Por esta razón, las cajas de compensación ofrecen programas de Vacaciones Recreativas para menores con tarifas diferenciales para afiliados y no afiliados. En esos espacios se busca que el tiempo libre se traduzca en experiencias de aprendizaje y recreación.

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