—Sí. Estaba el piano ahí. Mi vieja no tocaba cuando yo era muy niño. Empezó a volver a tocar cuando cumplí ocho o nueve años: cuando la escuché por primera vez, quedé fascinado. El Edipo explotó. Pero fue muy lindo tener el piano en casa y jugar. Yo me trepaba y tocaba sin saber tocar, no sabía, pero como que empecé a hacer mis primeros ruidos. Así, medio solo, autodidacta, aprendí a tocar. Después de grande me di cuenta de que tenía que estudiar y ordenar todo eso que yo sabía de una manera más académica, o por lo menos ponerles nombre a las cosas, buscarle los estantes, porque si no tenés todo enquilombado.