Aunque no para de trabajar, siempre se hace el tiempo necesario para estar con los chicos y para ir a buscarlos a sus actividades extracurriculares: "Son mi prioridad, capaz estoy en una reunión y me voy con ellos, después vuelvo a trabajar. Además, ahora no estoy en pleno fervor como antes, hace 25 años que no estoy en cámara. Los primeros seis años después de ser mamá no hice nada, me dediqué a mis hijos. La vida me fue llevando a diez mil lugares y estoy en otro mundo. He renacido y muerto mil veces".