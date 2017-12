Pintos sorprendió a todos sus seguidores cuando abandonó el escenario principal y apareció en una plataforma ubicada en medio del estadio Antonio Vespucio Liberti para interpretar El mar frente a las cientos de personas que estaban en las tribunas. Luego, agradeció nuevamente a sus seguidores antes de cantar Una razón: "Durante todo el tiempo que pasó desde que editamos 'Once' hasta el día de hoy, todos decidieron acompañarme con mucho amor y con mucho cuidado en un momento muy especial de mi vida. Sobre todo, cuando cantaba esta canción, que vamos a cantar ahora, que simboliza cosas muy delicadas para mí. Yo me siento profundamente agradecido por la forma en la que me cuidaron".