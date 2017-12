"Y sí, amigos. Hoy, hace dos años que me daban el alta de mi primera internación. 43 días metido en la clínica Avril. Algo que no se lo deseo a nadie, más allá de los médicos y enfermeros que son lo más. Con un diagnóstico que, al día de hoy, no sabe qué es lo que me pasó, pero ya pasó", aseguró.