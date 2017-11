Ellos ya se conocían desde hace varios años, pero se reencontraron y decidieron apostar a una relación. "Antes yo era más chica, y hoy los dos estamos más maduros. Matu siempre me pareció hermoso, pero esta vez me pareció mucho más que eso… Me encontré con un Matías renovado. Y además, es como los vinos: ¡está cada día más lindo!", contó Bella a Teleshow a fines de septiembre.