"Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con un tema que es muy fuerte, triste y delicado como fue lo de Santi. No estuvo. No estuvo de la forma que esperábamos, ni de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas", había dicho Accardi cuestionando la actitud de Suárez ante la muerte del hermano de Nico Vázquez.