Petro insiste en anomalías electorales y responde con dureza a las críticas de ‘The Economist’: “La manipulación electoral ya esta probada”

Petro afirmó que las irregularidades encontradas no garantizan un resultado electoral distinto, pero insistió en que las alteraciones identificadas deben ser investigadas - crédito Kylie Cooper/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, encendió nuevamente el debate político del país al ratificar sus denuncias sobre supuestas irregularidades en el preconteo de las elecciones presidenciales, al asegurar de forma tajante que “la manipulación electoral ya está probada”, con la que mantuvo una postura frente a los resultados de la segunda vuelta celebrada el 21 de junio de 2026.

Estas declaraciones se registraron como respuesta directa a una dura publicación de la prestigiosa revista británica The Economist, que calificó la actitud del jefe de Estado como “vergonzosa” e “incendiaria”, tras sugerir la noche de los comicios y sin presentar pruebas, que Israel estuvo detrás de una manipulación de los datos.

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Los resultados preliminares de la Registraduría muestran un escenario sumamente reñido donde el abogado Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, superando por un estrecho margen de 250.830 sufragios al candidato de izquierda Iván Cepeda, que alcanzó 12.708.712 votos, con el 99,99% de las mesas informadas.

Ante esta mínima diferencia, Petro insistió en sus redes sociales en cuestionar el proceso institucional a la espera del escrutinio final.

Gustavo Petro rechazó el preconteo de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 21 de junio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X, el mandatario defendió sus cuestionamientos argumentando que no se trata de retórica, sino de hallazgos concretos que su equipo ha evaluado de forma técnica en los sistemas informáticos: “La manipulación electoral ya está probada; no puedo afirmar que garantice la victoria electoral lo descubierto, pero es un hecho. La verdad del sistema electoral colombiano ya la probamos científicamente y hemos expuesto sus alteraciones algorítmicas y sus trampas ya hechas”.

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Petro comparó la situación con el plebiscito de 2016

El presidente comparó la situación actual con lo ocurrido en el plebiscito por la paz de 2016, al señalar que en ese momento el expresidente Juan Manuel Santos no quiso profundizar en las revisiones para evitar una mayor división en el país, pero advirtió que en esta ocasión el desenlace legal debe respetarse rigurosamente por todas las partes.

“Solo al final del escrutinio se declara vencedor y yo lo reconoceré. Esa es la ley de Colombia y la prensa debe con seriedad respetarla. Si me preguntan, no me gustan las victorias pírricas ni la trampa al elector”, enfatizó el mandatario en su post.

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En su defensa, Petro arremetió contra la línea editorial de The Economist y aseguró que los grandes medios internacionales ignoran los logros sociales de su administración, entre los que destacó la salida de 7,5 millones de personas de la pobreza, la reducción del hambre y la caída a la cuarta parte de la mortalidad infantil por desnutrición.

Gustavo Petro ratificó sus cuestionamientos al sistema electoral colombiano y aseguró que existen hallazgos técnicos que evidencian alteraciones en el proceso - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado también aprovechó para responder a los recientes discursos del candidato ganador del preconteo, Abelardo de la Espriella, que, según el mandatario, ya realizó mensajes de persecución política hacia la izquierda.

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La defensa del presidente frente a las acusaciones de un supuesto discurso incendiario

De esta manera, Gustavo Petro advirtió que posturas radicales podrían sumergir de nuevo a la nación en épocas oscuras de conflicto: “Ya Abelardo nos amenazó hoy con el ostracismo. Ya veremos nuestra respuesta. Antes nos amenazó con destriparnos, solo desencadenará más violencia y quizás un holocausto. Yo no llevaré a mi pueblo a la violencia”.

Cabe destacar que Abelardo de la Espriella mantiene silencio durante su primer día como presidente electo. Tras su discurso de más de 40 minutos en una tarima instalada junto al monumento de la Ventana al Mundo, en Barranquilla, el abogado adoptó un tono distinto al que había mostrado en anteriores intervenciones públicas.

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Lejos de los pronunciamientos confrontacionales que caracterizaron varias de sus entrevistas durante la campaña, esta vez optó por un mensaje de conciliación y llamado a la unidad, por lo que no se encuentran las palabras amenazantes para la izquierda, como señaló Petro.

El mandatario respondió a las críticas de The Economist, revista que calificó sus declaraciones sobre las elecciones como incendiarias, y defendió la validez de los análisis realizados por su equipo - crédito @petrogustavo/X

Con el empleo de referencias filosóficas sobre el coraje de decir la verdad frente al poder, Gustavo Petro cerró su extensa publicación desmarcándose de los calificativos de la prensa internacional y responsabilizando a otros sectores de la inestabilidad que vive el país en este periodo de transición.

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“Sé que las lecciones de mi política económica revierten en los datos de la ideología de ‘The Economist’ pero son los datos que estudiarán mis colegas los economistas. Así que incendiarios los que hicieron las trampas, nosotros somos hombres y mujeres de paz y de verdad”, concluyó el presidente en X.