"Es un personaje. Yo soy actor, no es que soy vedette. Aclaro porque muchos me preguntan cómo es ser vedette. Es un papel que hago ahora y no por eso voy a dedicarme toda la vida a esto", explicó Juan Pablo, a la vez que reconoció que su rol en la pieza que tiene a Franco Torchia como capo cómico "llama la atención" y que eso está bueno.