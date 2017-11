Sobre su futuro, no hay nada decidido. Por el momento piensan viajar. "Living life, bro", en palabras de Alex. Y después evaluarán las ofertas para trabajar en televisión. No cierran las puertas a una segunda temporada del reality y Charlotte tampoco descarta volver a participar del Bailando: "¿Por qué no? Tenemos que ver, no sabemos nada, estamos viendo".