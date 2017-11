—Porque necesitaba estar en mi refugio. Venía con grandes referentes que eran Carrizo y (Cacho) Fontana, ambos conformaban un universo muy interesante, no eran meros decidores de avisos o anunciadores de cosas, eran voces artísticas, con personalidades artísticas. Cuando la radio pierde la fe, porque le gana la televisión, no se sabía qué hacer: "Se vino, se vino, se vino y nos va a pasar por arriba la televisión". En ese momento, sale un muchacho con toda su pinta que traía de la televisión y una gran popularidad como la de Fontana y Antonio. ¿Qué hace Cacho? Cacho hace el "Fontana show", antes de los 60, que no se podía dejar de escuchar. Era una magnífica radio. Y Antonio sale con "Mundo diez". Un sábado me fui a mi casa a pintar una pared y me llevé una radio portátil, porque no podía dejar el "Fontana show". En ese momento se empezó a usar que los programas que tenían alguna pretensión fueran de lunes a sábados, no había que dejar escapar nada. Elegí hacer "Rapidísimo" porque notaba cosas que eran muy largas que no me interesaban y cambiaba de radio. Había que hacer cosas cortas, que la gente sabía que, si eso no le gustaba, enseguida venía otra completamente distinta.