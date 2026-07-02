Declaración de renta: la Dian confirmó las fechas para el trámite en 2026, revise si debe presentar esta obligación

No declarar renta puede acarrerar multas o sanciones para los contribuyentes que deben hacerlo - crédito Dian

La declaración de renta para el año gravable 2025 abarcará a cerca de siete millones de personas naturales, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que prevé un recaudo cercano a $6,1 billones por dicho proceso. Los vencimientos irán del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

La entidad señaló por medio de un comunicado que el calendario fijado marca la fecha máxima de cumplimiento para cada contribuyente. Por eso, recomendó no esperar hasta el último día y evitar contratiempos que pueden ocasionar multas o sanciones.

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Quiénes deben presentar la declaración de renta

La Dian recordó que no todas las personas naturales están obligadas a declarar renta. La obligación surge si se cumple al menos una de las condiciones definidas para el año gravable 2025.

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) al 31 de diciembre de 2025.

Haber tenido un patrimonio bruto superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $224.096.000.

Haber registrado ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT. Ese umbral corresponde a $69.719.000.

Haber registrado consumos superiores a 1.400 UVT con tarjeta de crédito.

Haber registrado compras y consumos por encima de $69.719.000.

Haber registrado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas por más de 1.400 UVT durante el año. En todos esos casos, la cifra de referencia es $69.719.000.

La declaración de renta es clave para el recaudo tributario de la Dian - crédito Colprensa

Las herramientas y ayudas que habilitó la Dian

Para facilitar el proceso, la Dian habilitó el programa “Ayuda renta”. Se trata de “una herramienta que permite elaborar un borrador de la declaración”. El paquete de apoyo también incluye la información exógena, que estará disponible en las próximas semanas. La entidad indicó que ese insumo hace parte del kit de herramientas previsto para facilitar el cumplimiento de esta obligación tributaria.

Además, la administración tributaria dispuso un micrositio web con videos, tutoriales, instructivos y la programación de capacitaciones en todo el territorio nacional. Ese espacio reúne materiales de consulta para que los contribuyentes preparen la declaración con anticipación.

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La estrategia de acompañamiento incluye un ciclo de diez transmisiones en vivo que empezó el 17 de junio. Las sesiones se emiten todos los miércoles a las 3:00 p. m. en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Dichas jornadas están a cargo de expertos en temas tributarios. La programación abarca asuntos como quiénes deben declarar, cómo se calculan los impuestos, el uso de “Ayuda renta”, dudas frecuentes y la protección de la información en temporada de renta.

La agenda informada por la entidad incluye estas temáticas y fechas:

17 de junio: “Renta 2025: arranque sin enredos”

24 de junio: “¿Está obligado a declarar renta? Salga de la duda aquí”.

1 de julio: “¿Cómo se calculan sus impuestos? Trabajo, capital y comerciantes- Sesión I”.

8 de julio: “¿Cómo se calculan sus impuestos? Pensiones y Dividendos - Sesión II”.

15 de julio: “¿Vendió, heredó o recibió un premio? Esto podría impactar su declaración”.

22 de julio: “Herramientas de ayuda para presentar la declaración”,

29 de julio: “Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión I”.

5 de agosto: “Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión II”.

12 de agosto: “Dudas frecuentes de la temporada de renta”.

19 de agosto: “Proteja su información durante la temporada de renta”.

El calendario de vencimientos para cumplir con esta obligación está programado entre el 12 de agosto y el 26 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT - crédito Infobae Colombia

Calendario de vencimientos para declarar renta del año gravable 2025

Las siguientes fechas corresponden a los dos últimos dígitos del NIT y señalan el plazo máximo para presentar la declaración de renta de personas naturales en 2026.

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Agosto

Día 12: últimos dígitos del NIT 01 y 02

Día 13: últimos dígitos del NIT 03 y 04

Día 14: últimos dígitos del NIT 05 y 06

Día 18: últimos dígitos del NIT 07 y 08

Día 19: últimos dígitos del NIT 09 y 10

Día 20: últimos dígitos del NIT 11 y 12

Día 21: últimos dígitos del NIT 13 y 14

Día 24: últimos dígitos del NIT 15 y 16

Día 25: últimos dígitos del NIT 17 y 18

Día 26: últimos dígitos del NIT 19 y 20

Día 27: últimos dígitos del NIT 21 y 22

Día 28: últimos dígitos del NIT 23 y 24

Día 31: últimos dígitos del NIT 25 y 26

Septiembre

Día 1: últimos dígitos del NIT 27 y 28

Día 2: últimos dígitos del NIT 29 y 30

Día 3: últimos dígitos del NIT 31 y 32

Día 4: últimos dígitos del NIT 33 y 34

Día 7: últimos dígitos del NIT 35 y 36

Día 8: últimos dígitos del NIT 37 y 38

Día 9: últimos dígitos del NIT 39 y 40

Día 10: últimos dígitos del NIT 41 y 42

Día 11: últimos dígitos del NIT 43 y 44

Día 14: últimos dígitos del NIT 45 y 46

Día 15: últimos dígitos del NIT 47 y 48

Día 16: últimos dígitos del NIT 49 y 50

Día 17: últimos dígitos del NIT 51 y 52

Día 18: últimos dígitos del NIT 53 y 54

Día 21: últimos dígitos del NIT 55 y 56

Día 22: últimos dígitos del NIT 57 y 58

Día 23: últimos dígitos del NIT 59 y 60

Día 24: últimos dígitos del NIT 61 y 62

Día 25: últimos dígitos del NIT 63 y 64

Día 28: Últimos dígitos del NIT 65 y 66

Octubre

Día 1: últimos dígitos del NIT 67 y 68

Día 2: últimos dígitos del NIT 69 y 70

Día 5: últimos dígitos del NIT 71 y 72

Día 6: últimos dígitos del NIT 73 y 74

Día 7: últimos dígitos del NIT 75 y 76

Día 8: últimos dígitos del NIT 77 y 78

Día 9: últimos dígitos del NIT 79 y 80

Día 13: últimos dígitos del NIT 81 y 82

Día 14: últimos dígitos del NIT 83 y 84

Día 15: últimos dígitos del NIT 85 y 86

Día 16: últimos dígitos del NIT 87 y 88

Día 19: últimos dígitos del NIT 89 y 90

Día 20: últimos dígitos del NIT 91 y 92

Día 21: últimos dígitos del NIT 93 y 94

Día 22: últimos dígitos del NIT 95 y 96

Día 23: últimos dígitos del NIT 97 y 98

Día 26: últimos dígitos del NIT 99 y 00.

La autoridad tributaria reiteró que ese cronograma fija el último día para cumplir con la obligación. Por eso, aconsejó presentar la declaración antes del cierre del plazo asignado para reducir el riesgo de multas o sanciones.