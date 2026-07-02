Una ilustración médica moderna muestra la relación entre el consumo de café y la protección del hígado mediante elementos visuales que indican antioxidantes y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en México, y no solo despierta a millones de personas cada mañana con su agradable aroma y sabor sino que también es un gran aliado para la salud.

Así lo señalan diversos estudios científicos los cuales sostienen que puede reducir el riesgo de hígado graso y otras enfermedades hepáticas.

Especialistas en salud destacan que los compuestos presentes en el café ofrecen efectos protectores para el hígado, lo que posiciona a esta bebida como un aliado potencial en la prevención de padecimientos que afectan a millones de mexicanos.

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Una ilustración conceptual muestra un hígado humano estilizado protegido por un escudo transparente, con vapor de café emergiendo de una taza, simbolizando los beneficios del café para la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad mínima de café que debes tomar para reducir el riesgo de hígado graso y otras enfermedades hepáticas

Como mencionamos, son varios los estudios científicos sugieren que el consumo regular de café puede asociarse con un menor riesgo de hígado graso y otras enfermedades hepáticas, como la fibrosis y la cirrosis.

Entre ellos, uno publicado en el Journal of Hepatology y Clinical Gastroenterology and Hepatology sugiere que la cantidad mínima recomendada para observar estos beneficios suele ser de 2 a 3 tazas de café al día.

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Entre 2 y 3 tazas diarias : La evidencia indica que a partir de esta cantidad se observan efectos protectores para el hígado.

No necesariamente café descafeinado : La mayoría de los estudios se basan en café con cafeína, aunque el descafeinado también muestra algunos beneficios.

Consumo superior : Tomar hasta 4 o 5 tazas diarias podría asociarse con una reducción aún mayor del riesgo, pero el efecto adicional es menor y no se recomienda exceder esta cantidad para evitar otros riesgos (como insomnio o palpitaciones).

No sustituye otras medidas: El café ayuda, pero no reemplaza la dieta balanceada, la reducción del consumo de alcohol y el control del peso.

La imagen muestra una taza de café de especialidad con un elaborado arte latte sobre una barra de madera, con sacos de café y maquinaria borrosa al fondo, lo que ilustra el proceso de preparación en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del café para prevenir y combatir el hígado graso

El café es una de las bebidas más estudiadas por su impacto positivo en la salud hepática, especialmente en la prevención y el manejo del hígado graso (esteatosis hepática). Estos son los principales beneficios comprobados por la evidencia científica:

1. Reducción de la acumulación de grasa en el hígado

El consumo regular de café se asocia con niveles más bajos de grasa hepática. Los compuestos bioactivos del café, como los polifenoles y la cafeína, ayudan a disminuir la acumulación de triglicéridos y lípidos en las células hepáticas.

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2. Disminución de la inflamación

El café tiene propiedades antiinflamatorias. Sus antioxidantes reducen el estrés oxidativo y la inflamación crónica, procesos que contribuyen al desarrollo y progresión del hígado graso.

3. Menor riesgo de fibrosis y cirrosis

Beber café puede ralentizar o prevenir la progresión del hígado graso hacia etapas más graves, como la fibrosis (cicatrización del tejido hepático) y la cirrosis. Esto se debe a que el café inhibe la activación de células que producen tejido cicatricial.

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4. Protección contra el cáncer de hígado

El consumo de café se asocia con un menor riesgo de carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado, especialmente en personas con enfermedades hepáticas crónicas.

5. Mejora de enzimas hepáticas

Las personas que consumen café suelen tener niveles más bajos de enzimas hepáticas (ALT, AST, GGT) en sangre, lo que indica un mejor funcionamiento del hígado y menos daño celular.

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6. Efectos antidiabéticos

El café mejora la sensibilidad a la insulina y ayuda a regular la glucosa, lo que es relevante porque la resistencia a la insulina está relacionada con el hígado graso.

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