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Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

El técnico de los Three Lions celebró el atractivo del cruce en el Estadio Ciudad de México tras la remontada ante el Congo, pero alertó sobre las condiciones geográficas que enfrentará su selección el domingo

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Mundial 2026 - Inglaterra 2 - RD Congo 1

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, admitió que la altitud del Estadio Ciudad de México representará una desventaja concreta para su equipo en el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante México, previsto para el domingo 5 de julio. “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… y seguro habrá más obstáculos”, afirmó el técnico alemán en conferencia de prensa tras la victoria de los Three Lions sobre la República Democrática del Congo por 2 a 1, en Atlanta.

El recinto capitalino se ubica a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que, según Tuchel, no admite solución en el margen de tiempo disponible entre partidos. “Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México", precisó el entrenador en declaraciones recogidas por ESPN. El plantel inglés dispondrá de apenas tres días de preparación entre el partido ante República Democrática del Congo y el cruce ante el Tri, un período que el propio Tuchel calificó como insuficiente desde el punto de vista fisiológico.

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Pese al diagnóstico adverso, el seleccionador no esquivó el atractivo del duelo. “Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca”, señaló. La afirmación contrasta con el peso histórico del estadio para Inglaterra: la última vez que los ingleses disputaron allí un partido mundialista fue en los cuartos de final de México 1986, cuando Diego Armando Maradona los eliminó con la Mano de Dios y el gol en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos ante seis rivales, incluido el arquero Peter Shilton. Tuchel, sin embargo, no hizo referencia a aquel episodio cuando se le preguntó por el estadio.

Diego Maradona marca un gol para Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de 1986 en el Estadio Azteca de México (Action Images / Juha Tamminen/Foto de archivo)
Diego Maradona marca un gol para Argentina ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de 1986 en el Estadio Azteca de México (Action Images / Juha Tamminen/Foto de archivo)

El técnico también pidió a los padres ingleses que permitan a sus hijos ver el partido pese al horario tardío y al día escolar del lunes. “Quedan muchos días de colegio por delante, pero el Mundial es cada cuatro años. Dentro de cuatro días habrá un partido muy, muy importante. Necesitamos el apoyo de todos, y especialmente el de los niños”, dijo Tuchel.

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La clasificación inglesa no estuvo exenta de tensión. El capitán Harry Kane marcó los dos tantos en el tramo final para revertir el 0-1 parcial ante República Democrática del Congo, en lo que Tuchel definió como una muestra del carácter del equipo. “Es importante mantener la fe, mostrar determinación y no rendirse pase lo que pase”, afirmó el entrenador a BBC Radio 5 Live. El DT reconoció que el equipo no presionó bien en los primeros 20 minutos, pero subrayó que “el compromiso siempre estuvo presente” y que no percibió dudas en los jugadores en ningún momento.

Sobre la dependencia del equipo de su capitán, Tuchel fue directo: “El plan no es jugar sin Harry Kane”. El atacante del Bayern Múnich acumula goles en el torneo y se mantiene en la pelea por la Bota de Oro. El entrenador mencionó a Ollie Watkins e Ivan Toney como alternativas, pero dejó en claro que solo los consideraría en situaciones de emergencia dentro de un partido.

Del lado mexicano, el equipo dirigido por Javier Aguirre llega a los octavos con cuatro victorias y sin goles recibidos en el torneo. El Estadio Ciudad de México no registra derrotas para el Tri en partidos mundialistas, un antecedente que pesa sobre el historial del cruce. El partido está programado para el domingo 5 de julio.

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