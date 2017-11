Minutos después del hecho, Diego Leuco habló y minimizó el hecho: "Estaba hablando mi viejo y desde una mesa lo empezaron a insultar y quería saber quién era. Me di vuelta enojado, porque a nadie le gusta que insulten a tu viejo o a tu vieja. No está bueno que se insulte. Cada uno puede decir lo que quiera: un programa dijo una cosa, mi viejo dijo otra, me parece bárbaro el debate, me encanta, soy un apasionado. Peor me dolió que lo insultaran".