—A toda la gente de Disney y, al principio, a mi coach de teatro, a Luisa Poppe, que la amo con todo mi ser. Estudio teatro desde los 6 años con ella y me acuerdo perfecto cuando me presentó a una persona que nos venía a ver para Cris Morena, a los 13. Ella siempre me tuvo mucha fe. Me había pasado al grupo de teatro de los más grandes, tendría 10, y me pasó al grupo de teatro avanzado, donde la gente tenía 20 años. Hacíamos una ronda de sillas y de repente era la luz blanca en el medio y hacer un monólogo. Yo lloraba porque no quería ir, me moría de vergüenza y mis papás me decían: "Si eso es lo que vos amás, andá y hacelo. Tenés que vencer tu miedo".