"Aquello fue toda una lección para mí. Me enseñó que siempre debes ser riguroso en el análisis del texto, en el estudio de tus personajes y exigente a la hora de encontrar el mejor encare para cada secuencia. En síntesis, me enseñó que aquello que se nos inculca en las escuelas de interpretación no son cosas para aprendices y novatos, sino lecciones de vida y una guía para toda una carrera", agregó el actor de 42 años.