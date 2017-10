"Realmente creía haber entendido de qué se trataba la lucha por la igualdad de género, pero no. De hecho, fue en medio de este conflicto que, hablando con algunas mujeres que están detrás de esa lucha hace muchos años, pude reflexionar al respecto", analizó y agregó: "Así fue como me sentí interpelado por críticas constructivas de mi entorno, incluso por el enojo de gente que me quiere. Estoy dispuesto a desconstruirme e intentar reconstruirme en pos de lo que el movimiento de mujeres plantea. Es fundamental entender que, por ejemplo, la palabra destrato que yo utilicé, es un eufemismo en este contexto".