"Te extraño y te sueño…Eduardito…En el Cielo con Diamantes!!! Feliz Cumpleaños!!! Querido HERMANO, Sos y serás mi IDOLO…Gracias por esos ACORDES en la guitarra de LOVE ME DO de Los Beatles que me cambiaron la vida…Gracias por ese cachetazo que me diste delante de mis amigos por gritarle "RAJA DE ACÁ" a una NOVIA…Gracias por mostrarme LOS MOCASINES DE GUIDO…Gracias por haber sido y aún ser MI ÁNGEL DE LA GUARDA!!!", escribió en su cuenta de Facebook el conductor de Polémica en el Bar , que acompañó la publicación con distintas fotos homenajeando su figura.