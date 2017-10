-¿Te abrió alguna puerta ser "hija de"?

-A veces te juega a favor pero también te puede jugar en contra por los prejuicios natos de la gente y es un peso porque, por darte un ejemplo, tenés que demostrar aún más en un casting o una audición. Por eso a veces uso el apellido de mi mamá: me da mucho pudor que la gente vea que soy la "hija de". Y si fuese algo favorable también me daría bronca porque me pregunto si me tomaron por mis cualidades o por ser "hija de". No busco fama a través de mi papá.