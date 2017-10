Por último, el capocómico habló de su parecido al ex presidente argentino Néstor Kirchner, que murió justamente el día que Tristán cumple años, con quien tiene un parecido físico: "Nunca lo imité, y eso que me llamaron de muchos lados para que lo parodiara y hasta el día de hoy me siguen llamando 'Néstor'. Siempre me negué porque ni loco tocaría la investidura presidencial. Me ofrecieron hacerlo pero no acepté. Nunca hice una cargada de él", finalizó.