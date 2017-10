Soffritti y Agazzani también eran pareja en el Bailando 2017, certamen al que renunciaron porque el actor comenzará con las grabaciones de Simona, la nueva ficción de El Trece. "Vengo con este proyecto hace dos años y ahora está por arrancar de una vez por todas. Por suerte tengo un papel muy importante y no me da para hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque si no voy a terminar haciendo algo mal y la verdad es que mi profesión es ser actor", dijo en su momento.