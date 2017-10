En una entrevista con Teleshow, Jimena habló del contenido de "QLO", que tiene una mirada crítica de las redes sociales: "Un día que subí una foto del culo, no me acuerdo bien cuál de todas las que subo, empezaron. Entonces agarré un cuaderno con una lapicera y empecé a anotar todo lo que me decían horroroso y ahí está la letra: 'Ya cansó', 'Deberías parar', 'Estás grande', 'Queda feo', 'Deberías cambiar', '¿Sos tonta que lo único que podés hacer es mostrar el culo?', 'Sólo te queda mostrar el culo'. Es toda la letra básicamente. Ellos compusieron la canción. Después está el estribillo, que es como que vomita diciendo: '¿Opinás esto? Bueno, nos importa un huevo'…".