"Ese martes voy al colegio y en el primer recreo me dio la sensación de querer llamar a mi viejo. De querer decirle algo. Me quedé con ese abrazo del día anterior. Y no lo hice. Y al rato, como a las 10 y media, viene la directora, me llevan a mi casa. En el taxi yo ya sabía que algo había pasado, sin que me lo digan. Siempre me quedé con esa sensación de qué hubiera sido si yo lo hubiera llamado a su celular y le hubiera dicho: 'Te amo, papá, acá estoy', quizá la historia hubiese sido distinta, no lo sé", concluyó entre lágrimas.