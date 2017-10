—Es algo un poco chistoso. Yo me invité de gira con Fifth Harmony, les mandé el "text" a las chicas y les dije: "Quiero venir con ustedes". Y momentos después de hablar con ellas vi en Twitter unos videos de Bad Bunny que estaba aquí y en Chile cantando "Mayores", y toda la gente cantando la canción. Y yo me puse de lágrimas. Me sentí tan feliz de que el público estaba cantando mi canción. Y más en español. Que mi español es un poco "pocha", así nos decimos los mexicanos. O sea, no suena perfecto. Desde chiquita no me sentí cómoda hablando en español porque no es mi idioma emocional. Sueño en inglés, pienso en inglés. Es difícil expresarme en español, pero con la música siempre me sentí cómoda cantando en español, desde chiquita. Desde nena, mis papás tocaban Vicente Fernández y yo lloraba. ¡Y no entendía lo que estaban diciendo! Pero la música en español tiene un sentimiento que no tiene la música en inglés. A mí me fascina. El público latino se siente tan rico.