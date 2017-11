"Fue algo que se dio de causalidad. Yo estaba en la costa haciendo un programa de verano y me llamaron para proponerme ser parte del panel de Cuestión de peso con la condición de que, al igual que todos mis compañeros, tenía que realizar el tratamiento. Así que me lo tomé como un trabajo. Me llamó la atención, me fui a pesar –estaba en 144 kilos– y si bien sabía que estaba con sobrepeso, no me había dado cuenta de cuánto. Me dio un poco de vergüenza, así que cuando volví, me puse las pilas con la bicicleta fija para no estar tan excedido cuando arrancara el programa", cuenta Pato Galván (47) a Teleshow sobre la convocatoria al ciclo que conducía Fabián Doman que lo hizo adelgazar 55 kilos en siete meses.