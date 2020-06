Desde hace un año, el actor se convirtió al budismo, religión que lo ayudó a generar grandes cambios en su vida: "Estaba haciendo Cruising en teatro y dos colegas me pasaron la Ley Budista. Practico el budismo de la Soka Gakkai, que tiene como referentes a Orlando Bloom y a Tina Turner. Es un budismo para la gente, a diferencia de otros que son más personales. Es una filosofía de vida que pone en jaque un montón de cosas. Yo me creo mucho más rico de lo que tengo y no me falta nada. Me empecé a despojar de un montón de cosas que realmente no necesitaba".