Jack: —Sí, pero yo supe apenas nos conocimos que sería genial. A decir verdad, yo estaba entusiasmado ante la idea de que este maestro del horror tuviera que cambiar las herramientas y hacer una película para la familia que dé miedo. Eso me parece excitante. No querés a alguien suave, que no sea un maestro del terror: querés que asuste porque a los chicos les gusta asustarse… Y él es inteligente. Eli sabe que no tiene que hacer algo que dé demasiado miedo, y él es un ingrediente esencial en esta película.