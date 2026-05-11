España

Capacidad de los embalses en España este 10 de mayo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Guardar
Google icon
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)

La capacidad de los embalses de agua en España se encuentra en un 83,67 %, de acuerdo con la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular, difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Los datos oficiales revelan que la capacidad hídrica resultó subió en comparación con la semana anterior.

PUBLICIDAD

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: domingo 10 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.892 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 83,67 %.

Variación de hace una semana: 140 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,25 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 43.144 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 76,98 %.

Estado de los embalses peninsulares

Los embalses de agua están a su 83,67 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 83,67 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 87,00%.

Aragón: 85,16%.

Asturias: 82,24%.

C. Valenciana: 59,51%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 88,68%.

Castilla-La Mancha: 71,02%.

Cataluña: 92,21%.

Comunidad de Castilla y León: 87,23%.

Extremadura: 85,12%.

Galicia: 86,21%.

Murcia: 33,78%.

Navarra: 86,46%.

¿Cómo ahorrar agua en el jardín?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde el jardín.

En España, las viviendas unifamiliares con jardín consumen entre 2 y 5 veces más agua que los pisos. El jardín suele ser, por tanto en un gran consumidor de agua. Pero hay soluciones para evitarlo.

Una de las opciones más evidentes para reducir el consumo de agua en el jardín es utilizar plantas que tengan requerimientos de riego modestos o que, simplemente, no tengan requerimiento de riego alguno una vez hayan arraigado bien. Esto no significa que

tengamos que llenar el jardín de cactus y chumberas. En realidad la mayoría de las especies utilizadas tradicionalmente en nuestros jardines (árboles, arbustos y matas mediterráneos) son muy poco exigentes en riego.

Normalmente, más de las dos terceras partes del agua empleada en un jardín se dedica a mantener el césped. Por ello no es exagerado decir que el césped es el gran consumidor de agua de nuestros modernos jardines. Por ello, limitar su extensión es la forma más segura y efectiva de recortar el gasto de agua.

Recubriendo superficies del jardín con materiales naturales como piedras o gravas cortezas de árbol se reducen mucho los gastos de agua a la vez que se logran agradables efectos estéticos. Los recubrimientos impiden el calentamiento excesivo del suelo, protegen contra el viento y la erosión, evitan la aparición de malas y hierbas y facilitan la ocultación de los sistemas de riego.

Los sistemas de riego localizado suministran el agua a las plantas mediante “goteros” que riegan a baja presión. Estos sistemas permiten aportar a cada planta la cantidad exacta que necesita y evita pérdidas de agua por evaporación. Por ello utilizan entre la mitad y la cuarta parte del agua que requeriría un riego por aspersión.

El agua de lluvia que cae sobre tejados y patios puede aprovecharse para el riego del jardín. Una vez recogida por los canalones o por el drenaje de los patios puede ser conducida a un pequeño depósito donde se almacenará para luego poder regar.

Un pequeño depósito semienterrado resulta ideal para almacenar agua de lluvia, aunque también podemos utilizar otros recipientes improvisados, desde un tonel a un bidón o una vieja bañera. Conviene colocar el depósito en una zona alta de la parcela, para poder regar por gravedad.

Riegue en las horas más frescas del día, así evitará perdidas por evaporación y daños a las plantas. Además, recuerda que el riego excesivo hace que las plantas sean menos resistentes a la sequedad y más sensibles a las enfermedades.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los nuevos nominados y la despedida de Sandra Barneda a Nagore marcan la noche de ‘Supervivientes’: “Me ha sabido muy mal”

La colaboradora televisiva ha sido la última expulsada del programa de supervivencia

Los nuevos nominados y la despedida de Sandra Barneda a Nagore marcan la noche de ‘Supervivientes’: “Me ha sabido muy mal”

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

La empresa pública Enaire, que depende de Transportes, licita el nuevo servicio de restauración para dar de comer a sus más de 1.000 empleados. Se gastará 618.000 euros en subvencionar desayunos, almuerzos y cenas

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

El lupus, una enfermedad invisible que condiciona la vida de quienes lo padecen: “Tu propio cuerpo se vuelve tu enemigo”

Una enfermedad autoinmune con la que miles de personas conviven a diario entre el dolor, el cansancio extremo y la incertidumbre

El lupus, una enfermedad invisible que condiciona la vida de quienes lo padecen: “Tu propio cuerpo se vuelve tu enemigo”

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha liderarán la minería del futuro en España, con inversiones millonarias y proyectos de más de 25 años de duración

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

ECONOMÍA

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

Eliminar el riesgo de pobreza en España tiene precio (y en Andalucía es 14 veces mayor que en el País Vasco)

España crea más de la mitad de los nuevos empleos en Europa: mujeres y migrantes, protagonistas del crecimiento laboral

El país que ha solucionado el problema de la agricultura cubriendo la tierra con lana de oveja

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona